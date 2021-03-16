Спрос на жилье в России превысил предложение

У застройщиков закончились свободные квартиры

Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин заявил, что практически в каждом регионе страны спрос на жилье превышает предложение, а у застройщиков закончились свободные квартиры.

"В этой связи активный заход во все субъекты конкурентных застройщиков - задача министерства и правительства России", - приводит уточнение главы ведомства ТАСС.

Министр также сообщил, что сегодня две трети российских семей хотят или улучшить, или сменить жилье.

По словам Файзуллина, до конца 2030 года в России должен быть построен 1 миллиард квадратных метров жилья и это будет востребовано.

Глава Минстроя также сообщил, что сегодня с привлечением средств дольщиков через счета эскроу строится 54% многоквартирных домов.

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