Гинцбург рассказал, когда от COVID-19 прививаться аллергикам

Тех, кому из-за аллергии противопоказана прививка, - минимальное количество

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что людям с аллергией прививаться от коронавирусной инфекции следует во время ремиссии.

"Если [аллергия] на цветение, то в течение всего осеннего и зимнего периода, когда холода, надо вакцинироваться", - привел пример Гинцбург, которого цитирует ТАСС.

Если же речь идет об аллергии на домашнюю пыль, продолжил специалист, то в этом случае выбрать для вакцинации стоит скорее летний период, когда люди выезжают за город, где пыли меньше.

Как отметил Гинцбург, тех, кому из-за аллергии противопоказана прививка от COVID-19, - минимальное количество. Это люди с тяжелыми заболеваниями. Перед процедурой в любом случае необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Ранее директор центра Гамалеи напомнил, что после вакцинации от коронавируса злоупотреблять алкоголем категорически не рекомендуется, так как этиловый спирт - яд для клеток иммунной системы.

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