Рассекречены материалы о полете собак Ветерок и Уголек в космос

Путешествие на орбиту сильно ослабило животных, рассказали в Роскосмосе

Роскосмос опубликовал архивные документы, фотографии и видеоматериалы о полете собак Ветерок и Уголек на орбиту.

16 марта исполняется 55 лет с момента завершения 22-суточного полета корабля "Космос-110", который установил рекорд по высоте и продолжительности пребывания живых существ на орбите.

На сайте госкорпорации впервые можно увидеть рассекреченные письма, решения государственной комиссии и полетное задание от Института цитологии Академии наук СССР.

В Роскосмосе рассказали, что собаки во время полета находились в герметичных контейнерах с заданной газовой средой. Кормили животных через специальную фистулу, через которую в желудок автоматически поступала пища.

"В результате воздействия космической радиации их шерсть поредела и вылезала клочьями. Однако уже через три дня они пришли в себя, а спустя несколько недель полностью восстановились", - уточнили в госкорпорации.

Видео: собаки через несколько дней после приземления

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