В США приготовились к рекордному потоку незаконных мигрантов

Об этом сообщило министерство внутренней безопасности страны

В скором времени поток мигрантов через юго-западную границу Соединенных Штатов станет самым большим за последние 20 лет, сообщило министерство внутренней безопасности США, на которое ссылается ТАСС.

"Мы высылаем большинство взрослых и семьи. Мы не высылаем детей без сопровождения взрослых", - добавили в ведомстве.

Как уточняется в материале, вчера в участках американской погранслужбы находились 4,8 тысячи малолетних нелегалов. Это на 25% больше показателя середины прошлой недели.

Ранее в Штатах отменили режим чрезвычайного положения , который был введен Дональдом Трампом из-за, как он считал, катастрофической ситуации на американо-мексиканской границе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"