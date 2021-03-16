"Жить-то охота": как проходит вакцинация от COVID-19 в России и мире

В Европе продолжают массово отказываться от препарата AstraZeneca

В России за сутки выздоровели 10 тысяч 644 человека, что превышает количество заболевших. Их суточный прирост, по данным федерального оперштаба, составил 9 тысяч 393 случая. Всего с начала пандемии ковидом переболели более четырех миллионов россиян. Массовая вакцинация продолжается во всех регионах страны. Мобильные бригады врачей добираются до самых отдаленных таежных поселков.

Кемеровская область. Вертолет Ми-8 приближается к поселку Эльбеза. На борту - медики с препаратами для вакцинации. Иного способа, кроме как по воздуху, добраться до отдаленных населенных пунктов Кузбасса у врачей нет. Кругом - глухая тайга и бездорожье. Здесь проживают всего 47 человек, сделать прививку от коронавируса хотят почти все. Понимают: если заразится хотя бы один селянин, переболеет вся деревня.

- Надо ставить. Жить-то охота.

В Таштагольском районе Кемеровской области таких поселков, где нет даже фельдшерско-акушерского пункта, сразу несколько. Поэтому вертолет с врачами на борту курсирует почти как воздушное такси. Охватывает около 60 деревень. Приземляются даже там, где всего одна или две постройки - массовая вакцинация в действии.

Полную прививку для профилактики COVID-19 в России получили уже 3,5 миллиона человек. Ни одного летального исхода не зафиксировано. На вторую половину года запланированы клинические испытания "Спутника V" среди пациентов с ВИЧ. В стране также зарегистрировали тест-систему для выявления ряда штаммов коронавируса, включая британскую мутацию. Контроль качества вакцин продолжает оставаться на самом высоком уровне.

ВОЗ, тем временем, пытается успокоить панику вокруг вакцины AstraZeneca. Ее использование приостановили даже в одном из государств-разработчиков. В Швеции, прежде чем предлагать укол своим гражданам, решили дождаться завершения расследования Европейского агентства по лекарственным средствам. Аналогично поступят в Дании, Исландии, Ирландии, Италии, Норвегии, Нидерландах, Франции, Германии и еще целом ряде стран.

"В последние дни еще несколько стран приостановили использование вакцин AstraZeneca из-за сообщений о том, что у людей, получивших препарат, произведенный в Европе, образовались тромбы в крови. Между вакцинацией и появлением тромбов не обязательно существует связь, но расследовать подобные случаи - обычная практика, которая показывает, что система эпиднадзора работает, что существует эффективный контроль", - прокомментировал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Европейский регулятор лекарственных средств уверяет: преимущества AstraZeneca перевешивают все риски. Кампания по вакцинации населения в Европе и так трещит по швам. Даже без запрета британско-шведской разработки на всех препаратов не хватало. При этом еврочиновники от медицины затягивают с одобрением российского "Спутника V". Дошло до того, что власти отдельных регионов упрашивают свои федеральные центры запустить к ним "Спутник V" как можно быстрее. Так было в Италии. И вот уже мэр французской Ниццы выступает с телеобращением к властям республики.

"Власти Франции должны как можно быстрее принять решение об использовании российской вакцины "Спутник V" на территории страны. У меня есть возможность обеспечить жителей Ниццы тысячами доз российской вакцины. Около полусотни стран уже используют эту вакцину, и кампания по вакцинации населения там проходит хорошо", - сказал мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

При этом США пытаются откровенно давить на страны, делающие выбор в пользу "Спутника V". Например, Штаты препятствовали приобретению российской разработки Бразилией, которая на втором месте в мире как по выявленным случаям COVID-19, так и по летальным исходам. В Кремле выступают категорически против политизации вопросов распространения вакцин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил: как можно больший охват населения планеты, включая самые бедные страны, вакцинацией - единственный способ остановить пандемию, а эгоистичные попытки отказаться от каких-то препаратов вредят интересам людей.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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