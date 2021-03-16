Депутат МГД Головченко рассказал школьникам азы предпринимательства

В Москве прошел открытый урок по созданию своего бизнеса

Депутат Мосгордумы Валерий Головченко принял участие в открытом уроке по предпринимательству для школьников.

"У сегодняшней молодежи есть возможность получить знания от профессионалов - выжимку самой ценной информации, а также подсказки по воспитанию нужных навыков. Создать свой бизнес - это хорошая цель для молодых людей, и мы готовы им в этом помогать", - сказал председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям в беседе с АГН "Москва".

Открытый урок, который прошел в школе №1596 - лишь одно из многих мероприятий, организованных в столице. Депутат Мосгордумы рассказал, что для погружения подростков в тему используются разные форматы работы - встречи с менторами, тестирование, решение кейсов, всевозможные интерактивные лекции.

Головченко также рассказал, что программа "Молодежной школы Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве" будет действовать шесть месяцев - с февраля по июль 2021 года.

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