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Регулятор ЕС назвал ситуацию с AstraZeneca ожидаемой

17:07
  • вторник
  • 16 марта 2021

Свои выводы о препарат ЕМА обещает предоставить в ближайшее время

Руководитель Европейского агентства лекарственных средств Эмер Кук заявила, что регулятор продолжает изучать все побочные эффекты препарата от компании AstraZeneca, но когда речь идет о вакцинации миллионов человек, подобные ситуации не являются неожиданностью.

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"Роль EMA заключается в том, чтобы установить, является ли это побочным эффектом или просто совпадением", - приводит слова Кук ТАСС.

Она уточнила при этом, что решение о приостановке того или иного препарата принимает отдельно каждая страна. Свои заключения по AstraZeneca EMA предоставит 18 марта.

Ранее о полном или частичном прекращении использования вакцины AstraZeneca объявили, в частности, Нидерланды, Германия, Франция, Италия и Испания. У части привитых начался тромбоз. В настоящее время ученые ведут дополнительные исследования препарата.

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