Депутат МГД Герасимов: Москва отреставрирует памятник Есенину в Кузьминках

Проект будет утвержден в течение года

Председатель комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что в течение этого года будет утвержден проект реставрации первого столичного памятника поэту Сергею Есенину в Кузьминках.

Сама реставрация запланирована на 2022 год. Установили скульптуру в 1972-м. Вместе с тем парламентарий напомнил, что это не единственный памятник Есенину в Москве - еще один расположен на Тверском бульваре.

"Памятник в центре столицы более известен, но тот, что установлен в Кузьминках, навсегда останется первым, к тому же скульптуры представляют собой произведения разных эпох и разных скульптурных школ", - отметил Герасимов, которого цитирует информагентство "Москва".

Обе скульптуры, добавил депутат, должны поддерживаться в безупречном порядке, так как это - дань памяти великому поэту.

Как напомнил председатель комиссии, Есенин долгое время был лишен официального признания в СССР и получил его лишь в конце 1960-х годов, когда были изданы его произведения. Тогда же на карте Москвы возник Есенинский бульвар, в 1972-м на нем установили памятник работы Владимира Цигаля.

Также Герасимов рассказал, что улицу в юго-восточной части столицы назвали Есенинским бульваром, так как она находится недалеко от Волгоградского шоссе, ведущего на родину поэта - в Рязань.

В 90-х памятник Есенину уже ремонтировали - он по неизвестной причине накренился. Сейчас эксперты оценивают состояние монумента как удовлетворительное, но в обновлении он все же нуждается, заключил Герасимов.

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