Последствия схода оползня в Краснодарском крае сняли на видео

Берег обрушился в "дикой" зоне, никто не пострадал

Оползень сошел в Темрюкском районе Краснодарского края недалеко от поселка Волна. Берег обрушился в "дикой" зоне, поэтому жертв и пострадавших в результате происшествия удалось избежать.

Местные жители во вторник опубликовали кадры последствий схода оползня. На одном из роликов видно, что часть побережья исчезло после ЧП. Полную версию видео смотрите в телеграме TVC.

В администрации Темрюкского района просят жителей и гостей района не отдыхать на территории опасных береговых зон.

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