Космонавта "Роскосмоса" сделали прообразом для куклы Barbie

Анна Кикина была отобрана в космонавты в 2012 году

"Роскосмос" сообщил, что Анна Кикина, единственная женщина в отряде госкорпорации, отобранная в 2012 году, послужила прообразом для куклы Barbie.

"Кукла выпущена в двух вариантах костюмов: в тренировочном комбинезоне и космическом скафандре типа "Орлан", - сказано в сообщении.

Там уточняется, что для продажи кукла не предназначена. Выпущена она в единственном варианте.

Бренд выбрал в качестве прообраза Кикину, вдохновившись ее талантами и личными качествами, добавили в "Роскосмосе".

Первую куклу Barbie-космонавт сделали в 1965 году. Она была посвящена полету Валентины Терешковой - первой в мире женщины-космонавта.

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