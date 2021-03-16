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Космонавта "Роскосмоса" сделали прообразом для куклы Barbie

17:50
  • вторник
  • 16 марта 2021

Анна Кикина была отобрана в космонавты в 2012 году

"Роскосмос" сообщил, что Анна Кикина, единственная женщина в отряде госкорпорации, отобранная в 2012 году, послужила прообразом для куклы Barbie.

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"Кукла выпущена в двух вариантах костюмов: в тренировочном комбинезоне и космическом скафандре типа "Орлан", - сказано в сообщении.

Там уточняется, что для продажи кукла не предназначена. Выпущена она в единственном варианте.

Бренд выбрал в качестве прообраза Кикину, вдохновившись ее талантами и личными качествами, добавили в "Роскосмосе".

Первую куклу Barbie-космонавт сделали в 1965 году. Она была посвящена полету Валентины Терешковой - первой в мире женщины-космонавта.

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Космонавт Анна Кикина стала прообразом для куклы Barbie
Космонавт Анна Кикина стала прообразом для куклы Barbie
Космонавт Анна Кикина стала прообразом для куклы Barbie
Космонавт Анна Кикина стала прообразом для куклы Barbie
Космонавт Анна Кикина стала прообразом для куклы Barbie
Космонавт Анна Кикина стала прообразом для куклы Barbie
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