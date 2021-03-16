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Голикова объяснила высокую безработицу среди молодежи

17:55
  • вторник
  • 16 марта 2021

Рынок труда не отвечает требованиям

В ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что порядка 34% безработных в стране - молодые люди до 29 лет.

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"Рынок труда сегодня так устроен, что пока он не отвечает тем требованиям, которые предъявляют сегодня молодые люди - так называемое поколение Z, которое родилось после 2000 года", - объяснила заместитель председателя правительства (цитата по ТАСС).

Согласно официальным данным Минтруда, в России на сегодняшний день зарегистрированы 2,1 миллиона безработных.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что по итогам 2020 года показатели безработицы оказались лучше ожиданий, происходит активное восстановление занятости.

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