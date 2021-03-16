Голикова объяснила высокую безработицу среди молодежи

Рынок труда не отвечает требованиям
В ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что порядка 34% безработных в стране - молодые люди до 29 лет.
"Рынок труда сегодня так устроен, что пока он не отвечает тем требованиям, которые предъявляют сегодня молодые люди - так называемое поколение Z, которое родилось после 2000 года", - объяснила заместитель председателя правительства (цитата по ТАСС).
Согласно официальным данным Минтруда, в России на сегодняшний день зарегистрированы 2,1 миллиона безработных.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что по итогам 2020 года показатели безработицы оказались лучше ожиданий, происходит активное восстановление занятости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram t.me/trctv