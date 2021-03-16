Самарский школьник ударил одноклассника ножом

Возбуждено уголовное дело
В одной из школ Октябрьского района Самары во время перемены произошел конфликт, в ходе которого 11-летний мальчик ударил одноклассника ножом, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Удар, согласно данным правоохранительных органов, пришелся в область лопатки. Пострадавшего отвезли в больницу.
Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Действиям должностных лиц учебного заведения будет дана процессуальная оценка.
Дополнительная информация о случившемся уточняется.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram t.me/trctv
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