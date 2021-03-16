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Опубликованы фото 99-летнего мужа Елизаветы II после операции на сердце

18:50
  • вторник
  • 16 марта 2021

Принц Филипп месяц провел в больнице

В Сети появились свежие фотографии мужа британской королевы принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Во вторник 99-летний супруг Елизаветы II покинул частную больницу имени короля Эдуарда VII в Лондоне. ТВЦ.RU публикует кадры с герцогом.

 

Мужа королевы госпитализировали в больницу 16 февраля. Сначала врачи лечили его от инфекции (не связанной с COVID-19). Позже стало известно, что ему провели операцию на сердце.

В июне принцу Филиппу должно исполниться 100 лет. Они женаты с Елизаветой уже 73 года. В 2017 году муж королевы прекратил выполнять обязанности члена королевской семьи.

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