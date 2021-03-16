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Пятеро погибли из-за взрыва телевизора в Тамбовской области

18:40
  • вторник
  • 16 марта 2021

Инцидент произошел в поселке Филатовский

В двухквартирном доме на Совхозной улице поселка Филатовский Инжавинского района Тамбовской области нашли тела пяти человек - это четыре мужчины и одна женщина, сообщили в прокуратуре региона.
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По данным правоохранительных органов, компания распивала спиртное, после чего легла спать. В одной из комнат ночью взорвался телевизор. Люди отравились угарным газом.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура области взяла ход расследования на контроль.

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