Собянин выделил из бюджета гранты для хосписа "Дом с маяком"

Средства также получит больница святителя Алексия

Центральная клиническая больница святителя Алексия и детский хоспис "Дом с маяком" получат гранты из бюджета города Москвы, предназначенные для финансирования оказания паллиативной помощи. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

На нужды ЦКБ святителя Алексия выделят 60,75 миллиона рублей. Детский хоспис получит 106,9 миллиона рублей, передает АГН "Москва".

"Паллиативная медицинская помощь будет оказываться неизлечимо больным пациентам, которые нуждаются в симптоматической терапии, психосоциальной помощи и длительном постороннем уходе", - подчеркнули в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

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