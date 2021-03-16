Роскомнадзор допустил замедление и блокировку других соцсетей

Ранее ведомство сообщило о возможной блокировке Twitter через месяц

Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что в ведомстве допускают возможность блокировки на территории России не только Twitter, но и других интернет-ресурсов, если они будут нарушать законодательство страны. Об этом пишет ТАСС.

Субботин добавил, что для полной блокировки Twitter у Роскомнадзора есть технические возможности.

Представитель ведомства также заверил, что сбои в работе ряда сайтов на прошлой неделе не были связаны с замедлением Twitter.

Ранее во вторник замглавы регулятора сообщил, что Twitter в России может быть заблокирован через месяц, если соцсеть не удалит запрещенную информацию. До этого работу площадки замедлили.

В Кремле действия Роскомнадзора назвали обоснованными.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram t.me/trctv