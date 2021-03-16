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Назван глава жюри Каннского фестиваля

19:09
  • вторник
  • 16 марта 2021

Смотр пройдет с 6 по 17 июля

Жюри 73-го Каннского кинофестиваля, который в этом году пройдет не традиционно в мае, а с 6 по 17 июля, возглавит американский режиссер Спайк Ли. Он должен был сделать это еще в прошлом году, но тогда смотр отменили из-за пандемии, сообщили организаторы.

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"Он пообещал поддержать наше возвращение на набережную Круазетт и сдержал свое слово!", - сказано в сообщении.

Полный состав жюри станет известен в начале июня.

Спайк Ли наиболее известен по картинам "Делай, как надо!", "Не пойман - не вор" и "Черный клановец". В его активе - два "Оскара", Гран-при Канн и приз Британской академии.

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