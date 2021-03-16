В Совфеде ответили на слова Зеленского о Крыме

Президент Украины заявил, что на базе "Крымской платформы" Киев "объединяет мир"

На Украине отказываются замечать улучшение качества жизни крымчан и возводимые на полуострове объекты. Так в разговоре с RT сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала слова Владимира Зеленского о том, что на базе "Крымской платформы" Киев "объединяет мир".

"Сегодня мы празднуем день возвращения Крыма домой, в Россию. Дни Крымской весны проходят в республике под девизом "Семь лет дома", - добавил сенатор.

Ранее на Украине озвучили подробности стратегии "деоккупации Крыма". По словам министра иностранных дел страны, это, в частности, "консолидация" и "синергия".

Вместе с тем президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма закрыт, а референдум, в результате которого полуостров воссоединился с Россией, проводился в полном соответствии с международным правом.

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