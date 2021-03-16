ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Совфеде ответили на слова Зеленского о Крыме

19:26
  • вторник
  • 16 марта 2021

Президент Украины заявил, что на базе "Крымской платформы" Киев "объединяет мир"

На Украине отказываются замечать улучшение качества жизни крымчан и возводимые на полуострове объекты. Так в разговоре с RT сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала слова Владимира Зеленского о том, что на базе "Крымской платформы" Киев "объединяет мир".

Семь лет назад жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией
ФСБ задержала в Крыму шпиона украинских спецслужб

"Сегодня мы празднуем день возвращения Крыма домой, в Россию. Дни Крымской весны проходят в республике под девизом "Семь лет дома", - добавил сенатор.

Ранее на Украине озвучили подробности стратегии "деоккупации Крыма". По словам министра иностранных дел страны, это, в частности, "консолидация" и "синергия".

Вместе с тем президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма закрыт, а референдум, в результате которого полуостров воссоединился с Россией, проводился в полном соответствии с международным правом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram t.me/trctv
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.