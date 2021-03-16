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Актер Алексей Серебряков вернулся в Россию из Канады

19:41
  • вторник
  • 16 марта 2021

Ранее артист покинул страну, чтобы "поучить детей"

Актер Алексей Серебряков вернулся в Россию из Канады. Накануне его заметили на одной из столичных кинопремьер. На вопрос журналиста, живет ли он сейчас на две страны, артист ответил: "Нет, я живу сейчас в России".

Позже Серебряков объяснил, что его слова неверно истолковали. "Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить", - объяснил он в беседе в изданием Super.ru.

В феврале 2019 года Серебряков объяснил, почему переехал жить в Канаду. "Я уехал в Канаду не потому, что там комфортнее и сытнее. А потому что, во-первых, там в два раза дешевле жить. И, во-вторых, чтобы мои дети расширили горизонты, чтобы они увидели - мир большой", - рассказал артист в интервью "Комсомольской правде" (kp.ru).

Несколько лет назад Серебряков попал в скандал из-за своих резких высказываний о России. В частности, актер обвинял Москву в разжигании конфликтов в Грузии, Сирии и на Украине.

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