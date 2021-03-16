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Instagram запретит взрослым писать незнакомым подросткам

19:52
  • вторник
  • 16 марта 2021

Это делается, чтобы обезопасить молодую аудиторию

Администрация социальной сети Instagram сообщила у себя в блоге, что намерена обезопасить молодую аудиторию.

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Так, взрослым пользователям ограничат возможность отправлять личные сообщения несовершеннолетним. Это можно будет сделать только в том случае, если подросток на конкретно этого взрослого подписан.

Если же совершеннолетний пользователь попытается нарушить запрет, ему придет уведомление о том, что сообщение не доставлено.

Работать функция будет на основе технологии машинного обучения. Кроме того, будет учитываться возраст, который тот или иной юзер заявил при регистрации.

При этом молодых людей будут оповещать о "потенциально подозрительном поведении" взрослых. В ряде стран функция станет доступна уже в марте. В каких именно, не уточняется.

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