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Поклонская посоветовала не верить мужчинам

20:07
  • вторник
  • 16 марта 2021

По ее словам, она делает выводы из собственных ошибок

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская рассказала, какой главный совет она могла бы дать, оценивая сегодня свой личный опыт за последнее семилетие.

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"Главный совет - не верить мужчинам. Можно верить женщинам, но не мужчинам", - цитирует заявление Поклонской РИА "Новости".

Она добавила, что делает выводы из собственных ошибок и становится мудрее, важно в данном случае не опускать руки. По словам Поклонской, она ценит извлеченные из опыта набитые шишки.

После возвращения Крыма в состав России в 2014-м Поклонская стала прокурором республики. На парламентских выборах 2016-го ее избрали депутатом, в Госдуме она является заместителем главы комитета по международным делам.

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