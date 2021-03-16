Украина обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Российский вертолет якобы заметили в Сумской области
На сайте Государственной пограничной службы Украины появилось сообщение о том, что российский вертолет нарушил воздушное пространство страны над Сумской областью, залетев туда на 50 метров.
"Пограничная служба Украины немедленно направила письмо на пограничное управление ФСБ России о нарушении режима государственной границы", - сказано в сообщении.
Там уточняется, что Украина требует разъяснить приведшие к "нарушению" обстоятельства. Вертолет, добавили в ведомстве, находился в воздушном пространстве Украины недолгое количество времени.
Официальной реакции российских властей пока не последовало.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram t.me/trctv