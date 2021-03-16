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Украина обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

20:21
  • вторник
  • 16 марта 2021

Российский вертолет якобы заметили в Сумской области

На сайте Государственной пограничной службы Украины появилось сообщение о том, что российский вертолет нарушил воздушное пространство страны над Сумской областью, залетев туда на 50 метров.

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"Пограничная служба Украины немедленно направила письмо на пограничное управление ФСБ России о нарушении режима государственной границы", - сказано в сообщении.

Там уточняется, что Украина требует разъяснить приведшие к "нарушению" обстоятельства. Вертолет, добавили в ведомстве, находился в воздушном пространстве Украины недолгое количество времени.

Официальной реакции российских властей пока не последовало.

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