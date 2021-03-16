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Матвиенко поздравила крымчан с годовщиной воссоединения с Россией

21:11
  • вторник
  • 16 марта 2021

Полуостров сильно изменился за последние семь лет, заявила председатель Совфеда

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Крыма с седьмой годовщиной воссоединения полуострова с Россией. Она отметила, что судьбоносное значение этого события с каждым годом раскрывается все полнее и ярче, передает "ТВ Центр".

"Семь лет - срок по меркам истории небольшой. Тем не менее, как изменился Крым! Жилые дома, школы, поликлиники и больницы, учреждения культуры, социальные объекты возводятся темпами и в масштабах, ранее невиданных. Развивается экономика, создаются новые рабочие места, растут доходы населения. У полуострова огромный потенциал - туристический, природный, экономический, а главное - человеческий. И самые смелые наши планы, я уверена, будут успешно реализованы. Для этого есть все возможности", - сообщила Матвиенко.

16 марта 2014 года более 95% жителей полуострова высказались за восстановление исторической справедливости. Их решение стало ответом на произошедший на Украине государственный переворот, в результате которого к власти пришли силы, взявшие курс на разрыв отношений с Россией.

Сегодня в Крыму проходят различные мероприятия по случаю седьмой годовщины референдума. Крымчане отмечают, что возвращение в родную гавань стало новой точкой отсчета в развитии всего полуострова. За это время Россия сделала для Крыма значительно больше, чем Украина за 25 лет, когда он находился в ее составе. Символами этих преобразований стали Крымский мост, трасса "Таврида", современный аэропорт в Симферополе.

Несмотря на энергетическую и водную блокаду со стороны киевских властей, полуостров обеспечен электроэнергией, а сейчас решается и проблема нехватки воды. В Москве еще раз подчеркнули, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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