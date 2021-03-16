Студенты в Петербурге требуют закрыть выставку экс-чиновницы Васильевой

Творчество фигурантки дела о хищениях в "Оборонсервисе" называют вандализмом и троллингом

В Санкт-Петербурге в музее Академии художеств открылась выставка Евгении Васильевой, фигурантки громкого дела о многомиллионных хищениях в "Оборонсервисе". Экспозиция "Весна" выполнена в различных техниках. Это и живопись, и цифровой фотоколлаж. Но посетители и эксперты отнеслись к работам экс-чиновницы неоднозначно. Недовольство художественной общественности вызвало и место проведения выставки.

Всегда строгий, даже аскетичный, зал слепков в музее Академии художеств преобразился. Рядом с копиями шедевров скульптуры античности и ренессанса теперь соседствует буйство красок. Зеленый, розовый, фиалковый, лимонно-желтый. "Особая пластичность, неожиданные метаморфозы", - говорится в анонсе выставки. Для таких работ чем не подходящий фон: здесь и Зевс в Олимпии, и "Дискобол" Мирона, и Венера Милосская.

"На фоне таких слепков вот эта якобы живопись… На самом деле это экзерсисы непрофессионального художника… Присоседиться, так взять под ручку великого гения, потом сказать: "Посмотрите!" Так многие любят фотографироваться со звездами. Где-нибудь сфотографируются, а потом говорят: "Посмотрите, я с этим", - заявил проректор по научной работе, заведующий кафедрой реставрации живописи в петербургской Академии художеств Юрий Бобров.

"Темой весеннего возрождения и преображения" - это тоже цитата из анонса - художница Евгения Васильева едва ли могла вдохновиться сейчас в России. Все-таки на дворе пока климатическая зима - открывать мероприятие художница приезжает в роскошной теплой шубе. Кажется, очень довольна. Не расстраивает ее даже невнимание студентов, которые прямо в коридорах корпят над эскизами и не замечают почетного академика Академии художеств. Это высокое звание Васильевой присвоили еще в октябре.

- Как вы относитесь к тому, что вас так не очень гостеприимно встречают? - Очень хорошо!

Гостеприимства и вправду никакого. А, казалось бы, у Васильевой и звание, и десятки персональных выставок за плечами - в Лондоне, Милане, Нью-Йорке. И благодарственное письмо от самого Пьера Кардена. И поздравление от Василия Церетели - исполнительного директора Московского музея современного искусства, внука знаменитого скульптора Зураба Церетели: "Это замечательный новый этап в биографии художницы… Очень рад, что теперь эти работы демонстрируются в залах одного из старейших и самых любимых музеев России... Это демонстрирует не только преемственность отечественной культуры, но и важную связь академического сообщества Москвы и Санкт-Петербурга".

Но в академическом сообществе Петербурга с этим не все согласны. Сотни студентов и десятки преподавателей требуют убрать из музея творчество Васильевой. Называют его вандализмом и троллингом. Участвуют в протестном флешмобе: фотографируются с портретами великих живописцев на фоне ее работ. А ректор и вовсе вспоминает рассказ римского историка об императоре Калигуле, который привел в Сенат своего коня. Мол, выставка Васильевой в Академии художеств - история из той же серии.

"Это государственное учебное заведение, с определенными традициями, с правилами поведения. Это вероломство какое-то", - оценил выставку ректор Семен Михайловский.

Евгения Васильева к такой критике в свой адрес относится подобно классику. Хвалу и клевету она приемлет равнодушно (перефразируя А. С. Пушкина). Экс-чиновница говорит, что время все расставит на свои места.

"В истории искусств было очень много примеров негативной реакции в отношении художников, которые впоследствии были признаны в качестве серьезных фигур в области истории искусств. Поэтому я к этому отношусь нормально, с пониманием. И никакой негативной реакции в ответ у меня нет", - заявила Васильева.

Еве - это творческий псевдоним Васильевой - к трудностям не привыкать. Ведь и тяга к искусству проснулась в ней отнюдь не в лучшие времена, когда в 2012 году она стала фигуранткой дела о хищениях в "Оборонсервисе". Бывшую руководительницу департамента имущественных отношений Минобороны сначала посадили под домашний арест, а потом приговорили к пяти годам колонии. Отсидела она там, правда, чуть больше месяца и вышла по УДО. Зато какой открылся потенциал. С тех пор она и поэт, и художник, и куратор, и критик, и искусствовед, и певица. Ее клип на песню "Тапочки" в YouTube посмотрели три миллиона человек.

Тапочки экс-арестантка Васильева давно сменила на высокие шпильки. Наряды ей исключительно идут. Да и в творчестве, по ее признанию, она абсолютно счастлива. Про предыдущую скандальную историю, когда в 2016 году Русский музей Петербурга отказался принимать в дар ее полотна, Ева уже и не вспоминает. Забудет, вероятно, и про эту. Обещает поклонникам еще много выставок: и в Великобритании, и во Франции, и, конечно, в России.

Ольга Оксенич, Анна Морозова, "ТВ Центр".

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