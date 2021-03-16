Джонсону напомнили о реальной угрозе после доклада о "руке Кремля"

Британское правительство ищет оправдание после резкого роста затрат на оборону

Великобритания намерена увеличить число ядерных боеголовок в арсенале ВМС почти в полтора раза. А военное ведомство получит новые ассигнования. Премьер-министр Борис Джонсон представил парламенту новую концепцию безопасности, обороны и внешней политики Королевства до 2030 года. Китай назван в докладе "геополитическим вызовом", а Россия "прямой угрозой для Великобритании".

О том, что именно Россия будет названа в новой военной доктрине Великобритании "угрозой номер один", журналистам стало известно еще до официального представления документа в парламенте. Однако чем именно "грозит" Москва Лондону выступавший перед депутатами Борис Джонсон так и не пояснил. Лишь вскользь упомянув о деле Скрипалей, доказательства по которому так и остались на уровне "хайли лайкли".

"Прошло почти ровно три года с тех пор, как российское государство применило химическое оружие в Солсбери, убив невинную женщину и вселив страх в спокойный город", - заявил Джонсон.

Но о старой страшилке про "вездесущую руку Кремля" на Даунинг-стрит вспомнили, конечно, не просто так. Правительству Бориса Джонсона нужно оправдать резкий рост затрат на оборону. Впервые со времен Второй мировой войны Лондон увеличивает свой ядерный потенциал сразу на 40%.

"Правительство приняло решение увеличить оборонный бюджет на 25 миллиардов фунтов стерлингов, что включает модернизацию наших вооруженных сил и обновление нашего ядерного арсенала", - заявил британский премьер.

Сейчас на вооружении Великобритании состоят четыре атомные стратегические подлодки, оснащенные баллистическими ракетами Trident-II. С 90-х годов власти последовательно сокращали общее число их боезарядов. В 2010 году оно составляло 225 единиц. В 2020 году - 180. Теперь же "потолок" будет поднят до 260. Что обойдется британцам как минимум в 10 миллиардов фунтов. И это в тот момент, когда нужно бороться с пандемией и ее последствиями.

"Великобритания - член НАТО, поэтому особой необходимости на дополнительное финансирование вооруженных сил нет. С учетом того, что на повестке дня стоит вопрос с референдумом по Шотландии, как раз из-за серьезных госрасходов, конечно, заявление очень специфическое", - заявил политолог Дмитрий Абзалов.

Вся новая доктрина, говорят эксперты – это, скорее, дорогостоящая игра мускулами на публику. Так Лондон стремится нарастить собственный авторитет на международной арене после выхода из ЕС. Чтобы, как уверяет Джонсон, впредь активнее участвовать в поддержании мирового порядка. Но подобные сигналы, пишут СМИ, скорее тревожат, чем впечатляют. Общественные организации по ядерному разоружению уже назвали документ опасным шагом в сторону "новой гонки вооружений".

"Это невероятно безответственное поведение Великобритании усиливает глобальную нестабильность и является явным признаком того, что она полностью отказывается от своих юридических обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия", - сообщила Беатрис Фин, исполнительный директор Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN).

Британия первая из государств "ядерной пятерки" откровенно игнорирует это соглашение. При этом явно рассчитывая на поддержку со стороны Вашингтона. Главный "друг", как и главный "враг" в доктрине тоже прописан.

"Во всех наших усилиях Соединенные Штаты будут нашим величайшим союзником и уникально близким партнером в области обороны, разведки и безопасности", - сообщил Джонсон.

Чтобы потрафить США, Борис Джонсон вносит в свой оборонный документ и Китай. Его Британия отныне считает главным экономическим конкурентом. И обещает строго следить за всеми попытками воровства интеллектуальной собственности. Вот только в откровенную конфронтацию с Пекином Лондон реально вступать не может. Слишком завязана экономика туманного Альбиона на инвестициях из Поднебесной.

"Нет никаких сомнений в том, что Китай станет серьезным вызовом для открытого общества, такого, как наше. Но мы будем продолжать работать с Китаем в тех областях, где это соответствует нашим ценностям и интересам, включая построение более прочных и позитивных экономических отношений", - заявил Джонсон.

Однако все это, кажется, мало впечатлило британцев. Вместо того чтобы год готовить документ о гипотетических угрозах, пишут в соцсетях, стоило бы больше времени уделить реальной угрозе - коронавирусу. Под давлением СМИ Джонсону пришлось признать: из-за несвоевременных действий его правительства в самом начале пандемии страна до сих пор не может справиться с эпидемией.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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