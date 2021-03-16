Госдума ужесточает наказание за реабилитацию нацизма

Документ, который вводит многомиллионные штрафы, одобрили во втором, основном чтении

Госдума приняла поправки к закону об административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, которые ужесточают наказание за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, а также унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.

В частности, предусмотрено лишение свободы до трех лет и принудительные работы с таким же максимальным сроком. Размер штрафа увеличивается до трех миллионов рублей. Если же преступление совершено группой лиц, в том числе по предварительному сговору, либо через СМИ и интернет, то максимальная сумма штрафа составит пять миллионов рублей, а срок лишения свободы и принудительных работ может достигать пяти лет.

Также на сегодняшнем пленарном заседании единогласно была одобрена так называемая гаражная амнистия, передает "ТВ Центр". Она упрощает порядок оформления прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. До 1 сентября 2026 года такие участки будут передаваться пользователем гаражей бесплатно при наличии заявления.

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