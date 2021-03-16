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МИД заявил об антироссийских фобиях Польши

20:46
  • вторник
  • 16 марта 2021

Ранее туда запретили въезд российскому журналисту

Во вторник Управление по делам иностранцев Польши внесло специального корреспондента ВГТРК Евгения Решетнева в список лиц, чье присутствие в стране нежелательно. В Польшу он не сможет въезжать пять лет, в Шенгенскую зону - три года. На ситуацию отреагировали в Министерстве иностранных дел России.
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"По существу, речь идет о целенаправленной инструментализации Варшавой членского статуса в ЕС в угоду своим местечковым антироссийским фобиям", - сказано в комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, передает ТАСС.

Данное решение, добавила она, является очередным примером нарушения польскими властями шенгенского законодательства Евросоюза. Таким образом в Варшаве сводят счеты с неугодными гражданами России.

Захарова добавила, что подобные рестрикции грубо нарушают фундаментальные демократические принцип свободы СМИ.

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