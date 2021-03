Эллиот Пейдж раскрыл подробности трансгендерного перехода

Канадский актер Эллиот Пейдж, до трансгендерного перехода известный как Эллен, рассказал, как чувствует себя после операции по удалению груди.

"Это полностью изменило мою жизнь", - признался трансгендерный мужчина в интервью Time. По его словам, операция помогла ему впервые почувствовать себя комфортно в своем теле.

Актер стал первым первым мужчиной-трансгендером, появившимся на обложке журнала Time. Первой женщиной-трансгендером на обложке издания стала американская актриса Лаверна Кокс в 2014 году.

Эллиот Пейдж совершил каминг-аут в начале декабря 2020 года. Актер получил известность благодаря ролям в фильмах "Начало", "Американское преступление", "Люди Икс: Дни минувшего будущего" и "Джуно".

"I'm fully who I am." Actor Elliot Page and the fight for trans equality https://t.co/ozlpoqa2sb pic.twitter.com/OAKogfmoRx