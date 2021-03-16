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Эллиот Пейдж раскрыл подробности трансгендерного перехода

20:56
  • вторник
  • 16 марта 2021

Актер сделал операцию по удалению груди

Канадский актер Эллиот Пейдж, до трансгендерного перехода известный как Эллен, рассказал, как чувствует себя после операции по удалению груди.

"Это полностью изменило мою жизнь", - признался трансгендерный мужчина в интервью Time. По его словам, операция помогла ему впервые почувствовать себя комфортно в своем теле.

Актер стал первым первым мужчиной-трансгендером, появившимся на обложке журнала Time. Первой женщиной-трансгендером на обложке издания стала американская актриса Лаверна Кокс в 2014 году.

Эллиот Пейдж совершил каминг-аут в начале декабря 2020 года. Актер получил известность благодаря ролям в фильмах "Начало", "Американское преступление", "Люди Икс: Дни минувшего будущего" и "Джуно".

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