Лавров отметил растущий интерес мира к развитию связей с Крымом

16 марта полуостров празднует семилетие воссоединения с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мировые страны проявляют всё больший интерес к взаимодействию с Крымом.

"Они могут воочию убедиться в приверженности его жителей сделанному в марте 2014 года свободному выбору. А также в том, насколько действительность отличается от тех описаний, которые порой мелькают в ангажированной западной прессе", - сказал глава внешнеполитического ведомства в эфире канала "Крым-24".

Лавров добавил, что Россия намерена всячески поощрять такие обмены и контакты.

Глава МИД также подчеркнул, что Запад не сможет изменить тот факт, что Крым навсегда стал частью России. По словам министра, российская дипломатия продолжит энергично работать над тем, чтобы в сознании иностранных партнеров закрепилось возвращение Крыма домой.

16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, на который был вынесен вопрос о воссоединении с Россией. Более 96% избирателей Крыма и 95% жителей Севастополя высказались за это. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова навсегда закрыт.

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