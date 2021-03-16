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Итальянский художник изобразил "Спутник V" на поле

21:33
  • вторник
  • 16 марта 2021

Полная импровизация, навеянная актуальной повесткой, говорит он сам

Итальянский художник Дарио Гамбарин, работающий в жанре ленд-арта уже более 10 лет, сделал на поле на севере страны при помощи трактора стилизованное изображение ампулы с разработанной в центре имени Гамалеи вакциной от коронавируса "Спутник V".
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"Это полная импровизация, навеянная актуальной повесткой. Мы видим, что происходит с AstraZeneca. В Италии "Спутник V" начнут скоро производить", - отметил сам Гамбарин в беседе с ТАСС.

Художник добавил, что в Италии не сомневаются в безопасности и эффективности российского препарата.

В феврале 2020 года Гамбарин нарисовал на поле коронавирус. Также он нередко изображает портреты. Среди героев были, в частности, активистка Грета Тунберг, экс-президент США Барак Обама, председатель КНР Си Цзиньпин. В 2017-м художник нарисовал российского лидера Владимира Путина.

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