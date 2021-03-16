США заподозрили Россию в попытках "очернить" Байдена

Об этом сказано в докладе американской разведки

Как сказано в докладе американской разведки, о котором пишет ТАСС, в ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах Россия стремилась "очернить" Джо Байдена.

При этом в документе отмечается, что попыток получить доступ к американской избирательной инфраструктуре со стороны Москвы в 2020 году не было.

Кроме того, в докладе содержатся данные о том, что на выборы в США пытался влиять Иран, который не хотел победы Дональда Трампа.

Доказательств американская разведка не приводит.

Это уже не первое обвинение со стороны Вашингтона в адрес Москвы о якобы имевших место попытках повлиять на внутриполитические процессы в Штатах. В России не раз отвергали эти обвинения, ссылаясь на отсутствие внятной доказательной базы.

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