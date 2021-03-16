У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,9

Эпицентр находился в 337 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского

У побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9, пишет ТАСС со ссылкой на Геологическую службу Соединенных Штатов.

Уточняется, что эпицентр находился в 337 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг, также говорится в сообщении, залегал на глубине 57 километров.

Данных о пострадавших или возможных разрушениях не поступало.

В середине января сообщалось о землетрясении силой 8,7 балла на границе России и Монголии. В Иркутске ощущались четыре афтершока интенсивностью не более 2 баллов.

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