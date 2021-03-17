Поддавки? Падению лыжника рядом с Лукашенко нашли объяснение

Пресс-секретарь Лукашенко отрицает, что спортсмен падал, чтобы проиграть президенту

Поддавки? Где угодно, только не на лыжне! Видеотрансляция с "Минской лыжни 2021" вызвала шумные обсуждения в Сети! В минувшие выходные в Белоруссии прошли состязания, в том числе и эстафета биатлонной гонки 4 по 2 километра. Победу одержала команда президента республики, в которую входил и младший сын Александра Лукашенко Николай.

Команды Витебского и Брестского исполкомов заняли второе и третье места. Но когда видео попало в сеть, тут же начали обсуждать постоянно падающего на снег атлета рядом с Лукашенко. Что это за лыжник, из какого ведомства вышел на лыжню, чтобы побороться с Александром Григорьевичем за спортивное золото?

Волнение в присутствии сильных соперников – дело понятное, но подготовка спортсмена вызвала множество вопросов. Появилась и такая версия - мол, нарочно падал, чтобы обеспечить победу противнику. Игра в поддавки?

Беспристрастно смотреть на спортивные состязания и судьи-то не всегда могут. Что уж говорить про болельщиков и спортсменов, готовых вырывать победу любой ценой. А уж истории о том, как кто-то кому-то подыграл, существуют столько, сколько мир наблюдает за спортивными соревнованиями. Разные бывают случаи, отмечает "ТВ Центр".

Да самые именитые спортсмены не избегают подозрений. В историю футбола вошел матч четвертьфинала чемпионата мира 1986года, когда великий Марадона забил мяч в ворота британской сборной, как утверждали англичане – кулаком. Но судья нарушений не заметил. В том году аргентинцы стали чемпионами. На вопрос о забитом мяче Марадона бойко отвечал, дескать, забит он был отчасти головой, отчасти рукой Бога.

Возвращаясь к Минской лыжне. По итогам дебатов прозвучало заявление пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт. Которая все спекуляции вокруг падающего лыжника назвала фейком: "Какие могут быть поддавки, когда на трибуне тысячи зрителей? Отношение у президента к этому самое жесткое, за такие поддавки и работы лишиться можно".

Так что не надо нам про фейки на большой лыжне. В действительности все не так, как на самом деле.

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