"Приговор" вакцине AstraZeneca: почему ВОЗ не торопится с выводами

На исследование ситуации потребуются недели или даже месяцы

Сколько времени потребуется Всемирной организации здравоохранения на полноценное исследование сложившейся ситуации? Чем массовый отказ от использования препарата грозит англо-шведской фармкомпании? И может ли ВОЗ повлиять на распределение вакцин в мире и помешать политизации этого вопроса?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

"Я думаю, что на исследование ситуации ВОЗ потребуется минимум пара недель. А, скорее всего, несколько месяцев. Мне кажется, что ВОЗ будет играть в дипломатию и оттягивать финальный вердикт, потому что это может быть приговором целой компании", - отметил он.

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