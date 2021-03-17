Четверо детей погибли при пожаре в Красноярском крае

Их мать и еще один ребенок находятся в больнице

Во время пожара в жилом доме города Лесосибирск Красноярского края погибли четверо детей. Женщина и 12-летний ребенок пострадали и сейчас находятся в больнице.

Огонь вспыхнул в одной из квартир деревянного двухэтажного строения около полуночи. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки, уже установлено, что очаг находился в коридоре.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Прокуратура начала проверку, передает "ТВ Центр".

"На место сразу выехали пожарно-спасательные подразделения и там работало 44 человека 17 единиц техники. Пожар был ликвидирован в 4:02 по московскому времени на площади 50 квадратных метров, пострадало на пожаре 6 человек, к сожалению четверо из них погибли. Причины пожара сейчас будут устанавливаться, с родственниками погибших работают психологи МЧС России", - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю Алена Алексишина.

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