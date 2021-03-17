55 лет назад с "Плесецка" запустили первый космический аппарат

Сейчас на космодроме эксплуатируются ракеты-носители легкого, среднего и тяжелого классов - "Союз" и "Ангара"

Сегодня знаменательная дата в истории самого северного космодрома мира. Ровно 55 лет назад - 17 марта 1966 года - с "Плесецка" был запущен первый космический аппарат. Его вывела на орбиту ракета-носитель "Восток-2".

Уже через год комплекс занял первое место на планете по количеству запусков автоматических аппаратов, сейчас их общее число - треть от всех произведенных в мире. Кроме того, с "Плесецка" произведено более 500 пусков межконтинентальных баллистических ракет, испытано 13 стратегических ракетных комплексов для РВСН.

Общая площадь космодрома более 170 тысяч гектаров. Это сложный научно-технический объект со стартовыми площадками, техническими базами подготовки ракет и аппаратов, многофункциональной заправочной станцией.

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