ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

55 лет назад с "Плесецка" запустили первый космический аппарат

09:15
  • среда
  • 17 марта 2021

Сейчас на космодроме эксплуатируются ракеты-носители легкого, среднего и тяжелого классов - "Союз" и "Ангара"

Сегодня знаменательная дата в истории самого северного космодрома мира. Ровно 55 лет назад - 17 марта 1966 года - с "Плесецка" был запущен первый космический аппарат. Его вывела на орбиту ракета-носитель "Восток-2".
Появилось видео старта "Союза" с космодрома "Плесецк"

Уже через год комплекс занял первое место на планете по количеству запусков автоматических аппаратов, сейчас их общее число - треть от всех произведенных в мире.  Кроме того, с "Плесецка" произведено более 500 пусков межконтинентальных баллистических ракет, испытано 13 стратегических ракетных комплексов для РВСН.

Общая площадь космодрома более 170 тысяч гектаров. Это сложный научно-технический объект со стартовыми площадками, техническими базами подготовки ракет и аппаратов, многофункциональной заправочной станцией.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram t.me/trctv
Читайте также:
Новости по теме
Запуск ракеты-носителя
Запуск ракеты-носителя
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.