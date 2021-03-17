Россия помогла сохранить древнеримский амфитеатр в сирийской Босре

Сейчас сохранность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО обеспечивает наша военная полиция

В сирийской Босре отреставрируют средневековую крепость. Там расположен один из самых крупных и хорошо сохранившихся древнеримских амфитеатров. Несколько лет античный город находился под контролем боевиков, но судьбы Пальмиры, где была разрушена большая часть памятников, удалось избежать благодаря содействию российского Центра по примирению.

Подробнее – в репортаже Тимура Абдуллаева

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram t.me/trctv