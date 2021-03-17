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Россия помогла сохранить древнеримский амфитеатр в сирийской Босре

09:07
  • среда
  • 17 марта 2021

Сейчас сохранность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО обеспечивает наша военная полиция

В сирийской Босре отреставрируют средневековую крепость. Там расположен один из самых крупных и хорошо сохранившихся древнеримских амфитеатров. Несколько лет античный город находился под контролем боевиков, но судьбы Пальмиры, где была разрушена большая часть памятников, удалось избежать благодаря содействию российского Центра по примирению.

Подробнее – в репортаже Тимура Абдуллаева

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