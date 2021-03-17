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Налоговая получила полный доступ к банковской тайне россиян

08:24
  • среда
  • 17 марта 2021

Нововведение действует с 17 марта

Банковская тайна россиян теперь открыта налоговикам. С 17 марта Федеральной налоговой службе предоставляется расширенный доступ. Это означает, что банки в течение трех дней должны предоставлять ФНС копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договора на открытие счета и заявления на его закрытие -  а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.
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"ФНС России особо подчеркивает, что закон не предусматривают непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах, вкладах физических лиц", - пояснили в службе. Там отметили, что режим получения таких сведений остается прежним – это возможно только с согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) ФНС России при проведении налоговых проверок.

Налоговики заверяют, что нововведение не затронет добросовестных граждан. Эта мера призвана бороться со схемами ухода от налогов. В ФНС напомнили, что предоставляемые службе сведения составляют налоговую тайну, доступ к которой строго регламентирован, передает РИА Новости.

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