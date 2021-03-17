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В "Аэрофлоте" назвали сроки восстановления рынка авиаперевозок

08:38
  • среда
  • 17 марта 2021

На состоянии отрасли сильно отразилась пандемия COVID-19

На восстановление международного рынка авиаперевозок понадобится больше времени, чем предполагалось ранее. Об этом заявил гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов.

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По его словам, на деле рынок авиаперевозок восстанавливается значительно медленнее, чем можно было предположить, передает "Россия24". Многие авиакомпании сильно пострадали из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Что касается международного рынка, то наш прогноз, который был сделан в конце прошлого года, не совсем, наверное, оправдывается. Восстановление идет более медленными темпами - ранее 2024 года мы не ожидаем достичь уровня 2019 года", - заявил Полубояринов.

Ранее в "Аэрофлоте" планировали вернуться к показателям 2019 года уже в 2022 году.

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