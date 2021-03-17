В "Аэрофлоте" назвали сроки восстановления рынка авиаперевозок

На состоянии отрасли сильно отразилась пандемия COVID-19

На восстановление международного рынка авиаперевозок понадобится больше времени, чем предполагалось ранее. Об этом заявил гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов.

По его словам, на деле рынок авиаперевозок восстанавливается значительно медленнее, чем можно было предположить, передает "Россия24". Многие авиакомпании сильно пострадали из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Что касается международного рынка, то наш прогноз, который был сделан в конце прошлого года, не совсем, наверное, оправдывается. Восстановление идет более медленными темпами - ранее 2024 года мы не ожидаем достичь уровня 2019 года", - заявил Полубояринов.

Ранее в "Аэрофлоте" планировали вернуться к показателям 2019 года уже в 2022 году.

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