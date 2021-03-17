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Сергунина: Более 20 тыс. организаций присоединилось к Московскому инновационному кластеру

08:53
  • среда
  • 17 марта 2021

За два года существования кластер вышел на международный уровень

К Московскому инновационному кластеру присоединилось свыше 20 тысяч организаций. Из них 6 тысяч – это партнеры московских фирм, работающие практически во всех регионах страны.

"За два года кластер вышел не только на национальный, но и на международный уровень. В прошлом году было подписано соглашение о сотрудничестве с научным парком Пекина, а в этом году мы проводим совместный технологический конкурс для инновационных компаний России и Китая", - сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Платформа i.moscow появилась в 2019 году. Ее создали для взаимодействия между бизнесом, разработчиками и стартапами, научными учреждениями, правительством Москвы и институтами развития. На портале можно найти деловых партнеров, заказчиков и инвесторов, подобрать помещение в аренду или площадку для тестирования продукта, подать заявку на участие в акселерационных программах и технологических конкурсах.

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