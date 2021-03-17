Трамп намерен побороться с Меган Маркл за пост президента

Ходят слухи, что экс-актриса намерена попробовать себя в качестве лидера США

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал слухи о том, что бывшая актриса, а ныне супруга британского принца Гарри Меган Маркл может в 2024 году баллотироваться на пост главы США.

Трамп признался, что не является "фанатом" Меган Маркл, но готов побороться с ней за президентское кресло.

"Надеюсь, это произойдет. Потому что, если это произойдет, у меня будет еще больше желания баллотироваться. Я не являюсь ее фанатом", - подчеркнул Трамп.

В эфире Fox News он также прокомментировал скандальное интервью Меган и Гарри американской телеведущей Опре Уинфри, в котором пара рассказала о тяготах жизни в королевской семье.

"Я думаю, я знаю королеву. Я встречался с королевой, и я думаю, что королева — потрясающая личность, и я не поклонник Меган", - сказал бывший президент.

Ранее Дональд Трамп не раз заявлял, что рассматривает возможность поучаствовать в президентской гонке в 2024 году.

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