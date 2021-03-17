Россиян предупредили о резких перепадах температур в марте

Неустойчивая погода сохранится в ближайшую неделю

Большие перепады температур наблюдаются в марте в центре Европейской России. При этом в среднем показатели на 1-3 градуса ниже нормы, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Не следует ожидать, что весна идет монотонно, как бронепоезд. Такой приход весны типичен для наших широт. Многие ждут весеннюю погоду, полагая, что будет капель и солнце, но на самом деле типичная - именно такая погода", - пояснил синоптик агентству РИА Новости.

По словам Вильфанда, в первой пятидневке марта температура была очень высокая: на 5-8 градусов выше нормы. Затем на 2-3 градуса ниже нормы, 9 марта на 7 градусов ниже нормы, а 10 марта - сразу на 10 градусов. Метеоролог прогнозирует, что неустойчивый характер погоды сохранится в ближайшую неделю. В начале недели наблюдается превышение нормы на 5 градусов, а в выходные - на 2 градуса ниже нормы.

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