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Россиян предупредили о резких перепадах температур в марте

08:56
  • среда
  • 17 марта 2021

Неустойчивая погода сохранится в ближайшую неделю

Большие перепады температур наблюдаются в марте в центре Европейской России. При этом в среднем показатели на 1-3 градуса ниже нормы, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Гидрометцентр сообщил о резком потеплении в ряде регионов

"Не следует ожидать, что весна идет монотонно, как бронепоезд. Такой приход весны типичен для наших широт. Многие ждут весеннюю погоду, полагая, что будет капель и солнце, но на самом деле типичная - именно такая погода", - пояснил синоптик агентству РИА Новости.

По словам Вильфанда, в первой пятидневке марта температура была очень высокая: на 5-8 градусов выше нормы. Затем на 2-3 градуса ниже нормы, 9 марта на 7 градусов ниже нормы, а 10 марта - сразу на 10 градусов. Метеоролог прогнозирует, что неустойчивый характер погоды сохранится в ближайшую неделю.  В начале недели наблюдается превышение нормы на 5 градусов, а в выходные - на 2 градуса ниже нормы.

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