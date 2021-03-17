Приставы забрали у россиянина выигранные в телешоу полмиллиона

Мужчина забыл о существовании больной дочери

Жителю Пермского края пришлось отдать судебным приставам полмиллиона рублей, которые он выиграл в телешоу. Мужчина долгое время не платил алименты своей больной дочери.

Отмечается, что 39-летний пермяк был фигурантом исполнительных производств на общую сумму более двух миллионов рублей. Также в 2017 году решением суда мужчину обязали выплачивать алименты на содержание тяжелобольной несовершеннолетней дочери. Однако за прошлый год ребенок получил от него лишь 2,5 тысячи рублей. Таким образом сумма задолженности по алиментам увеличилась до полумиллиона рублей.

В ФССП рассказали, что мужчина не проживал по месту регистрации в Пермском крае, о своем актуальном местоположении приставам он также не сообщил. Найти неплательщика удалось благодаря телевидению – бывшая жена узнала его в одном из участников шоу на федеральном канале.

Оказалось, что мужчина переехал в Краснодарский край, а также выиграл на шоу крупный денежный приз. Приставы обратили взыскание на выигрыш в размере 500 тысяч рублей, средства в полном объеме перечислили экс-супруге должника. Сам горе-отец надеялся потратить выигрыш на строительство нового дома.

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