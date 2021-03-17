Три человека пострадали в результате наезда иномарки на остановку в Москве

Автомобиль врезался в автобус

Иномарка сбила двух человек на остановке на востоке Москвы. Водитель автомобиля также пострадал, сообщили в столичном управлении МВД России.

"В 07:20 в районе дома 11 по Стромынке девушка-водитель Mini Cooper совершила столкновение с автобусом, получила травмы. По предварительным данным, травмированы два пешехода на остановке", - приводит сообщение пресс-службы ГУ МВД агентство ТАСС.

По данным полиции, пострадавшими занялись медики скорой помощи. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

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