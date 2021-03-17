Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 120,6 миллиона

Лидируют по количеству заражений по-прежнему США

Число выявленных за время пандемии коронавируса случаев COVID-19 в мире превысило за последние сутки 120,6 миллиона. Количество жертв связанных с коронавирусом заболеваний увеличилось до 2,67 миллиона. Последние данные по ситуации с COVID-19 в мире опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, полученной экспертами к утру 17 марта, в мире зарегистрировано 120 695 785 заболевших коронавирусом. Скончались от связанных с COVID-19 заболеваний за время пандемии 2 670 453 пациента, выздоровели после коронавируса более 96 миллионов человек.

Лидируют по числу заразившихся Соединенные Штаты, где выявлено 29 547 753 инфицированных COVID-19. Бразилия – на втором месте с показателем в 11 603 535 заболевших. На третьем месте Индия, где было выявлено 11 438 734 случаев коронавируса.

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