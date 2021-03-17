Медведь заставил побегать жителя Нижневартовска. Видео

Косолапый сбежал из гостиницы, уверяют местные жители

В Нижневартовске медведь вышел на улицы города, чем изрядно напугал местных жителей, соответствующие видео появились в Сети. Власти рассказали, что случилось с косолапым хищником.

В мэрии города сообщили, что в среду утром в ЕДДС позвонил горожанин и сообщил о медведе, разгуливающем по промзоне. По словам местных жителей, два медведя содержались в клетке в одном из гостиничных комплексов города. Для поимки хищника на место прибыли сотрудники экстренных служб, а также предполагаемый хозяин животного.

"Медведь от испуга забежал на территорию предприятия. Животное поймано. На месте работают полицейские, представители управления ГО и ЧС и Росгвардии. Ситуация под контролем специалистов. Никто не пострадал", - заверили в местном муниципалитете.

Отмечается, что хищника удалось успокоить при помощи дротика со снотворным. Теперь владельцу медведя придется ответить специалистам, для чего он держал в клетке такое опасное животное, передает РИА Новости.

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