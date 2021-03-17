В доме не было датчиков дыма: подробности трагедии в Красноярском крае

Возбуждено уголовное дело

Страшная трагедия в Красноярском крае. В городе Лесосибирск четверо детей погибли при пожаре в деревянном доме. Самому младшему было 2 года. Один мальчик и бабушка сейчас в больнице. В момент ЧП все спали. Возгорание, вероятно, началось из-за короткого замыкания. Возбуждено уголовное дело, а в отношении местных органов профилактики прокуратура начала проверку.

Обгоревший деревянный остов. Вместо окон зияют дыры. Сообщение о пожаре в двухэтажном доме поступило рано утром. "На место сразу выехали пожарно-спасательные подразделения. Там работало 44 человека, 17 единиц техники. Пострадало на пожаре 6 человек. К сожалению, четверо из них погибли", - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю Алёна Алексишина.

Все погибшие - несовершеннолетние дети. Самому младшему было всего два года. Как начинался пожар - даже не почувствовали. Крепко спали. Первым к полыхающей двери подбежал сосед снизу. До приезда спасателей пытался сам потушить пламя.

В квартире, помимо детей, находилась пожилая женщина. Она осталась жива и сейчас находится в больнице. Многодетной матери той ночью дома не оказалось. Сейчас с ней работают психологи. В сгоревшей квартире спасатели не нашли датчиков дыма, которые выдаются по краевой социальной программе. Женщина должна была установить противопожарные извещатели в доме, но по непонятным причинам этого не сделала. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В прокуратуре заявили, что в ходе проверки будет дана оценка действий всех органов профилактики.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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