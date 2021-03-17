В ЕС продолжают отказываться от вакцины AstraZeneca

Специалисты изучают возможные побочные реакции, вызванные препаратом

Во всех регионах продолжается массовая вакцинация. В отдалённых населённых пунктах работают мобильные бригады. Курсирует даже специальный медицинский поезд. Совсем иначе борьба с коронавирусом идёт в Европе.

Этот необычный поезд - вне расписания, но ожидаем на многих станциях Иркутской области. Медицинский спецсостав назвали в честь известного хирурга Федора Углова.

"Он отправился в поездку в период с 11 марта по 29 марта по железнодорожному пути от станции Черемхово до станции Гидростроитель. В соответствии с графиком работы поезда, мы планируем отработать на 15 железнодорожных станциях. Плановая нагрузка поезда вместе с железнодорожными поликлиниками, которые находятся по пути нашего следования, - пять тысяч вакцин", - сообщил заместитель главного врача по кадрам и правовым вопросам ЧУЗ КБ "РЖД-Медицина" Иркутска Виктор Кузнецов.

Ежедневно 20 медицинских работников поезда могут принять до 300 человек. Это и сотрудники РЖД, и жители придорожных городов и поселков.

Не испугался прививки и показал пример молодым коллегам старейший актер Татарского государственного академического театра Ринат Тазетдинов. После обследования врачи вынесли вердикт: противопоказаний для 83-летнего мужчины нет.

Премьер-министру Франции Жану Кастексу всего 55. Привиться он тоже планирует. Но вакцинация во Франции препаратом AstraZeneca ("АстраЗенека") приостановлена еще в понедельник и возобновится не раньше, чем будут изучены все возможные побочные реакции, вызванные препаратом. Пока же власти объявили о начале в стране третьей волны коронавируса. А значит, новые ограничительные меры на подходе.

"Состоится Совет по защите здоровья. И мы обсудим дальнейшие действия на основании рекомендаций Минздрава. Посмотрим, каким будет географический периметр, какие меры потребуются, но мне кажется, что настал момент предусмотреть некоторые меры и для региона Парижа", - заявил Жан Кастекс.

Опасений добавляют тревожные новости из провинции Бретань на северо-западе Франции. "Мы столкнулись с вариантом, который не распознается известными тестами ПЦР. Персонал и население обеспокоены. Это может привести к неконтролируемому распространению заболевания. Но мы ещё выясняем, насколько опасен новый штамм", - сообщил представитель больницы "Ланнион-Трестель" Янник Херри.

Тем временем вслед за Латвией приостановить использование вакцины "АстраЗенека" решили и в Литве. А вот экспертная комиссия по иммунопрофилактике Эстонии пришла к выводу, что прививочная кампания продолжится, так как польза от этого больше, чем возможный ущерб.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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