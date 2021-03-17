Посольство России в США раскритиковало доклад американской разведки

Его цель - поддерживать негативный фон вокруг России, отметили дипломаты

Вашингтон продолжает практику "мегафонной дипломатии", главная цель которой - поддерживать негативный фон вокруг России. Так в нашем посольстве прокомментировали рассекреченный доклад разведки США. Нашей стране в документе уделяется самое пристальное внимание.

Вслед за британским премьером Джонсоном, назвавшим Россию самой серьезной угрозой для его страны, масла в огонь русофобии подливает американская разведка. В докладе все смешалось: и Владимир Путин, и российское правительство, и даже украинские депутаты.

"Российский президент Путин санкционировал, а ряд российских правительственных организаций провели операции, нацеленные на очернение кандидатуры президента Байдена, поддерживая бывшего президента Трампа. Российское руководство, в частности, контролировало деятельность Андрея Деркача, украинского законодателя, сыгравшего видную роль оказании влияния на американские выборы", - говорится в докладе.

И хотя в документе, как обычно, ни единого доказательства, надо все-таки отдать Вашингтону должное. Видимо, памятуя провал всех усилий спецпрокурора Мюллера, так и не сумевшего доказать пресловутый российский след на выборах 2016 года, в этот раз разведчики не нашли свидетельств о том, что Россия пыталась проникнуть в инфраструктуру американского избирательного процесса. Не вмешивался, по их мнению, и Китай. А вот Иран поддерживал Трампа. Все это сейчас - политическая тема номер один в американских СМИ.

CNN со ссылкой сразу на три источника в Госдепартаменте США сообщает: администрация Байдена может объявить новые санкции против России уже на следующей неделе. Ограничения также могут коснуться Китая и Ирана. В посольстве нашей страны в Вашингтоне констатировали: обвинения в адрес Москвы безосновательны и подтверждаются лишь убеждениями разведки:

"Констатируем, что Вашингтон продолжает практику "мегафонной дипломатии", главная цель которой - поддерживать негативный фон вокруг России. Такой настрой администрации вряд ли соответствует предложенному нами равноправному и взаимоуважительному экспертному диалогу для поиска решений наиболее актуальных вопросов".

Зато он соответствует многим другим полезным для американского истеблишмента вещам. Во-первых, тем, что "Русские идут!" - легко отвлечь электорат от насущных внутренних проблем. Во-вторых, Дональда Трампа хорошо бы убрать с политического поля навсегда. С импичментом у демократов ничего не вышло, и экс-президент не исключает своего участия в следующих выборах.

И наконец, в-третьих, представители американской разведки настаивают: США необходимо наращивать свое влияние на общественное мнение. Значит, наращивать нужно и бюджет. А для таких целей, как известно, любой противник хорош. Хоть Россия, хоть инопланетяне, атакующие Белый дом.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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