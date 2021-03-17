Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Володи Федосейкина

Мальчику требуется срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение семилетнего Володи Федосейкина из республики Мордовия. Его историю мы рассказывали накануне.

За последние сутки удалось собрать большую часть средств. Но чтобы победить остеосаркому, требуется еще 145 тысяч рублей. Ребенок сейчас проходит курс высокодозной химиотерапии. А впереди - операция и установка эндопротеза, для него это шанс на выздоровление, оплатить который самостоятельно семья Володи не сможет.

Мы продолжаем помогать мальчику все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Владимира Федосейкина, программа 1178

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство.

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